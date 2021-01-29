Курсан Асанов заключен под стражу в СИЗО-1 до 26 марта
Бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов заключен под стражу на два месяца.
Как сообщили «Азаттыку» в Первомайской районном суде, Асанов пробудет в СИЗО-1 до 26 марта.
Адвокат бывшего замминистра Таалайгуль Токтакунова считает решение незаконным.
Курсан Асанов задержан 26 января, он подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 245 («Захват зданий и сооружений») УК КР.
В октябре 2020 года Курсан Асанов был задержан в рамках дела о массовых беспорядках в Бишкеке 5-9 октября и отпущен под домашний арест решением суда в ноябре.
После этого он участвовал в досрочных выборах президента, прошедших 10 января 2021 года, и набрал 0,5% голосов избирателей.
Во время беспорядков в октябре 2020 года Курсан Асанов заявил, что министр внутренних дел Кашкар Джунашалиев покинул рабочее место, а он взял на себя обязанности коменданта. Позже в МВД сообщили, что по закону исполнять обязанности главы МВД должен его заместитель, и выпроводили Асанова из ведомства.
Во время рассмотрения меры пресечения около суда сторонники бывшего замминистра устроили пикет с требованием его освобождения.
Источник: Азаттык
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