Курсан Асанов заключен под стражу в СИЗО-1 до 26 марта

Курсан Асанов заключен под стражу в СИЗО-1 до 26 марта

Бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов заключен под стражу на два месяца.

Как сообщили «Азаттыку» в Первомайской районном суде, Асанов пробудет в СИЗО-1 до 26 марта.

Адвокат бывшего замминистра Таалайгуль Токтакунова считает решение незаконным.

Курсан Асанов задержан 26 января, он подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 245 («Захват зданий и сооружений») УК КР.

В октябре 2020 года Курсан Асанов был задержан в рамках дела о массовых беспорядках в Бишкеке 5-9 октября и отпущен под домашний арест решением суда в ноябре.

После этого он участвовал в досрочных выборах президента, прошедших 10 января 2021 года, и набрал 0,5% голосов избирателей.

Во время беспорядков в октябре 2020 года Курсан Асанов заявил, что министр внутренних дел Кашкар Джунашалиев покинул рабочее место, а он взял на себя обязанности коменданта. Позже в МВД сообщили, что по закону исполнять обязанности главы МВД должен его заместитель, и выпроводили Асанова из ведомства.

Во время рассмотрения меры пресечения около суда сторонники бывшего замминистра устроили пикет с требованием его освобождения.

Источник: Азаттык