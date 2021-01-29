В Ошской области милиционера убили его друзья, затем выбросили в реку
В Алайском районе Ошской области убит сотрудник милиции, сообщили агентству в пресс-службе УВД региона.
По данным милиции, 28 января примерно в 16:30 в дежурную часть ОВД поступила информация о том, что в селе Кыркол в реке Гульча найдено тело мужчины в возрасте 30-35 лет. Тело из реки достали спасатели МЧС. Впоследствии личность мужчины была установлена, им оказался участковый уполномоченный милиции ОВД Алайского района Э.Н.
В ходе осмотра тела было установлено, что мужчина скончался в результате полученных травм.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых: 54-летний О.Э., 32-летний Ч.И. и 31-летний С. уулу Б. Их водворили в ИВС. Один из задержанных — 31-летний С. уулу Б. - ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения на территории России.
Убитый сотрудник милиции утром 28 января не пришел на работу. Руководство начало искать его. Вместе с тем в УВД опровергли появившуюся информацию о том, что милиционер в течение 2 дней не приходил на работу. 27 января участковый до 21:00 находился на работе, а после отправился домой.
По факту убийства материалы зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 130 (Убийство) УК КР.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что вечером 27 января после работы милиционер вместе с друзьями отправился на празднование дня рождения друга. Между подвыпившими друзьями произошел спор, который перерос в драку. Милиционера избили и в результате полученных травм он скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые загрузили его тело в автомобиль, привезли и бросили в реку Гульча.
Убийство было совершено в промежутке времени между 03:30 и 05:30. Автомобиль марки ДЭУ Нексия, на котором перевозили тело убитого, поставлен на штрафстоянку, также изъяты куски арматуры, которой избивали милиционера.
Источник: Кабар
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