Бывший премьер Мухаммедкалый Абылгазиев заключен под стражу

Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заключён под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского суда.

По их информации, постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек от 28 января 2021 года в отношении подозреваемого Абылгазиева М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 марта 2021 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

Бывший глава правительства подозревается в незаконном обогащении.

Источник: Кабар