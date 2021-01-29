Бывший премьер Мухаммедкалый Абылгазиев заключен под стражу

Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заключён под стражу.
Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского суда.
По их информации, постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек от 28 января 2021 года в отношении подозреваемого Абылгазиева М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 марта 2021 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.
Бывший глава правительства подозревается в незаконном обогащении.
Источник: Кабар
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