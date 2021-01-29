(Видео) "Ме энен!" Камчыбек Жолдошбаев показал фигу

Депутат Камчыбек Жолдошбаев на просьбу показать свой документ продемонстрировал фигу.

Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал Shtraf_kg.

На кадрах ролика видно, что народного избранника, сидящего в своем автомобиле, попросили показать удостоверение, но он выкрикнул "Ме энен!" и показал фигу.

В отражении окна автомобиля видны два человека, держащих в руках сотовые телефоны.

Напомним, депутат Камчыбек Жолдошбаев запомнился многим после того, как заявил, что ему стыдно смотреть на коллег, которые приезжают в Белый дом на общественном транспорте. При виде них он натягивает шапку.

Также как-то на заседании ЖК он поднял вопрос о работе телевидения, которое, по его словам, показывают его с красным лицом.

Предположительно, депутат стал участником ДТП на улице Чокморова.

Известно, что семье депутата принадлежит ТЦ "Беш-Сары" на Ошском рынке, месторождение угля в Нарынской области, микрокредитная компания и аптека. Кроме того журналисты писали о его роскошном доме, построенном на участке 2,5 га и украшенном пальмами.

При этом в официальных декларациях Камчыбек Жолдошбаев указывал, что зарабатывает порядка 800 тысяч сомов в год. В Налоговой службе обещали проверить имущество депутата. Однако о результатах проверки пока ничего не известно.

Источник: vb.kg