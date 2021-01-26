Тулобаев: МТУ, акимы, если вы будете хоть как-то вмешиваться в выборы, – не обижайтесь!

МТУ, акимы, если вы будете хоть как-то вмешиваться в выборы, – не обижайтесь!
И.о. мэра Балбак Тулобаев пообещал провести самые честные выборы городского кенеша в истории Бишкека.
“Скоро пройдут выборы в Бишкекский городской кенеш. МТУ, акимиаты, аппарат, если вы будете хоть как-то вмешиваться в выборы – не обижайтесь! Я обещаю провести честные выборы, которых никогда не было в истории нашего города. Вот сидят представители ГКНБ, МВД, если партии будут предлагать деньги и т.п., надо их сажать. Я приложу все усилия, чтобы снять такие партии с гонки. Мы проводили плохие выборы, теперь оказались в такой ситуации“, – сказал Тулобаев.
Выборы в Бишкекский городской кенеш пройдут 11 апреля 2021 года. Бишкекский городской кенеш – выборный представительный орган городского самоуправления, избираемый непосредственно городским сообществом и осуществляющий свою деятельность на коллегиальной основе. Срок полномочий депутатов БГК – 4 года, а численный состав составляет 45 депутатов.
Источник: reporter.kg
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