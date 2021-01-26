Кыргызстан повысил позиции в мировом рейтинге военной мощи
В рейтинг военной силы на 2021 год Кыргызстан поднялся на пять пунктов и достиг 93 места среди 139 стран мира. Об этом сказано в итоговом обзоре Global Firepower.
Как отмечается, используется более 50 индивидуальных факторов для определения индекса PowerIndex (PwrIndx) данной страны с категориями, варьирующимися от военной мощи и финансов до логистических возможностей и географии.
Среди самых сильный армий ЦА - Узбекистан. Он занял 51 строчку рейтинга. Казахстан чуть ниже - на 62 месте. Армия Туркменистана показала падения до 86 строчки рейтинга по сравнению с прошлым годом. Армия Таджикистана - на 99-ом.
Среди республик ЕАЭС лидирует после России Беларусь - 50 строчка рейтинга. Армения расположилась на пункте с отметко 100.
Возглавляют рейтинг три мировых державы - США - 1 место, Россия - 2 строчки и Китай - 3-ая.
Последние места рейтинга достались Сомали - 137 -ое, Либерии - 138-ое и Бутану - 139-ое.
Источник: vb.kg
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