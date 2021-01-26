Осмоналиев: «Ата-Бейит» — подходящее место для проведения инаугурации президента

Бишкек, "Саясат. kg". Такое предложение озвучил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Мемориальный комплекс «Ата Бейит» имеет духовную и историческую ценность в Кыргызстане. Там и нужно провести инаугурацию президента.

Такое предложение озвучил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

«Поездка в день инаугурации в это священное место имела бы большое историческое и символическое значение. Верю в то, что это предложение положительно будет воспринято общественностью», — сказал он.