Осмоналиев: «Ата-Бейит» — подходящее место для проведения инаугурации президента

Бишкек, "Саясат. kg". Такое предложение озвучил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.
Мемориальный комплекс «Ата Бейит» имеет духовную и историческую ценность в Кыргызстане. Там и нужно провести инаугурацию президента.
Такое предложение озвучил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.
«Поездка в день инаугурации в это священное место имела бы большое историческое и символическое значение. Верю в то, что это предложение положительно будет воспринято общественностью», — сказал он.
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