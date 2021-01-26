Дело о вымогательстве. Улан Джураев отпущен под домашний арест

Дело о вымогательстве. Улан Джураев отпущен под домашний арест

Гражданский активист Улан Джураев, задержанный по делу о вымогательстве 250 тысяч долларов у руководства госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу», отпущен под домашний арест.

По информации Первомайского районного суда Бишкека мера пресечения подозреваемому была изменена 23 января. Джураев заключил сделку со следствием. Другой задержанный по делу Мелис Аспеков остается под стражей.

9 января Госкомитет национальной безопасности сообщил о задержании Джураева и Аспекова по подозрению в вымогательстве денег в особо крупном размере у руководства госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу».

По версии следствия, активисты под угрозой проведения проверки деятельности госпредприятия со стороны ГСБЭП и организацией митингов против руководства «Кыргыз Темир Жолу» вымогали денежные средства в сумме 250 тысяч долларов. Вследствие чего руководство ГП «Кыргыз Темир Жолу» было вынуждено передать им указанную сумму для положительного решения вопроса, заявил ГКНБ. Активистов водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Аспеков дал показания против главы ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева. Информацией поделились в соцсетях десятки пользователей.

ГКНБ заявил, что эта информация является «фейковой», и предупредил об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Источник: Элгезит