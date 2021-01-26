ГКНБ КР: Экс-чиновник «Кыргыз темир жолу» вернул государству 11,7 млн сомов и отпущен домой

Экс-чиновник «Кыргыз темир жолу» вернул государству 11,7 млн сомов и отпущен домой

Бывший начальник Южного отделения ГП «НК «Кыргыз темир жолу» выпущен из-под стражи после полного погашения нанесенного ущерба государству, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По ее данным, ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой ГКНБ была выявлена очередная коррупционная схема в Южном отделении Государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» (далее - Госпредприятие) при организации и проведении государственных закупок.

Установлено, что в результате противоправных действий бывшего начальника Южного отделения Госпредприятия Ю.Б.К., действовавшего вопреки интересам развития железнодорожной отрасли Кыргызстана, только по отдельным государственным закупкам сумма нанесенного ущерба составила 11,7 млн сомов.

В рамках досудебного производства Ю.Б.К. был задержан и вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.3 п.1 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК и решением судьи Первомайского районного суда г. Бишкек водворен в СИЗО ГКНБ до 14 февраля 2021 года.

Вместе с тем в ходе следствия Ю.Б.К. полностью признал предъявленные обвинения, а также погасил причиненный государству ущерб в размере 11,7 млн сомов. При этом мера пресечения изменена под домашний арест.

Источник: Кабар