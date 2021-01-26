В мэрии Бишкека планируют запуск бесплатных автобусов для школьников

В мэрии Бишкека планируют запуск бесплатных автобусов для школьников

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев в ходе совещания по социальным вопросам предложил запустить бесплатные автобусы для школьников.

«Управлению городского транспорта необходимо выделить 10 автобусов с автопарка муниципалитета для перевозки школьников на бесплатной основе», - сказал он.

Также и.о. мэра указал, что расходы на содержание автобусов мэрия Бишкека возьмет на личный баланс.

Источник: Кабар