Экс-вице-премьер Аида Исмаилова находится на допросе в Финполиции

Экс-вице-премьер Аида Исмаилова находится на допросе в Финполиции

Бывший вице-премьер-министр Аида Исмаилова находится на допросе в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Ее и экс-вице-премьера Алтынай Омурбекову пригласили на допрос 26 января.

Обе в бытность вице-премьерами курировали сферу здравоохранения и подготовку системы здравоохранения к пандемии коронавирусной инфекции.

Источник: svodka.akipress.org