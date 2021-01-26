В Бишкеке задержали подозреваемого в поджоге на Орто-Сайском рынке
В Бишкеке задержали подозреваемого в умышленном поджоге здания на территории Орто-Сайского рынка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
Напомним, ночью 9 ноября на территории Орто-Сайского рынка произошел пожар. Возгорание началось в двухэтажном здании, где расположены швейные цеха, магазины и сеть быстрого питания.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 210 (Уничтожение или повреждение чужого имущества) УК КР. Назначена судебно-пожарно-техническая экспертиза.
Так, оперативниками СКМ УВД Октябрьского района был задержан подозреваемый в совершении поджога — М.Т., 1979 года рождения, и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Источник: Элгезит
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