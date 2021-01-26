Бывших вице-премьеров Омурбекову и Исмаилову пригласили в Финпол

Бывших вице-премьеров Омурбекову и Исмаилову пригласили в Финпол

Два бывших вице-премьер-министра Алтынай Омурбекова и Аида Исмаилова приглашены в Финполицию, сообщают источники.

Обеих просили явиться в Финпол 26 января.

Обе в бытность вице-премьерами курировали сферу здравоохранения и подготовку системы здравоохранения к пандемии коронавирусной инфекции.

Источник: svodka.akipress.org