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Галина Байтерек: Сооронбай Жээнбеков приглашен на инаугурацию

 Сооронбай Жээнбеков приглашен на инаугурацию

Пресс-секретарь президента отмечает, что на мероприятие также приглашены бывшие главы государства и кандидаты в президенты КР

На инаугурацию президента Садыра Жапарова приглашен экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Об этом Vesti.kg сообщила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

— На инаугурацию Садыра Жапарова были приглашены бывшие главы страны, в том числе Сооронбай Жээнбеков. Кроме того, мы пригласили и кандидатов в президенты Кыргызстана.

Напомним, инаугурация президента Садыра Жапарова пройдет в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 28 января.

Источник: Вести

           

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