В Бишкеке сегодня ожидается отключение электроэнергии на отрезках 29 улиц (список)

В Бишкеке 26 января ожидается отключение света на отрезках 29 улиц, сообщается на сайте ОАО «Северэлектро».

По данным ведомства, бригады «Северэлектро» будут проводить перераспределение нагрузок на трансформаторные подстанции, их техническим обслуживанием, монтажом проводов и другими работами.

График:

- с 9:00 до 12:00 — на отрезках улиц Токтоналиева, Люксембург, переулков Лазурный, Верхний и Баррикадный;

- с 9:00 до 17:00 — в жилмассиве Балбан-Таймаш;

- с 9:00 до 18:00 — в жилом массиве Ынтымак (улицы Самойленко, Ветеринарная, Южная магистраль, Абдрахманова и Набережная);

- с 9:30 до 13:00 — на отрезке улицы Каралаева в 12-м микрорайоне;

- с 9:30 до 13:00 — на отрезках улиц Ялтинской, Мусы Джалиля, Шайыр, а также Махатмы Ганди, Киевской и Сыдыкова;

- с 10:00 до 14:00 — на отрезках улиц Дачной и переулка Керченского;

- с 12:30 до 15:30 — на отрезках улиц Байтик Баатыра, Медерова и Элебаева;

- с 13:00 до 15:00 — на отрезках улиц Панфилова и Боконбаева;

- с 13:00 до 16:00 — на отрезках улицы Гагарина, Второй линии и проспекта Мира;

- с 13:00 до 17:00 — в жилом массиве Ак-Орго (улица Кайберен).