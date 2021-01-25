ГКНБ: Одна из крупных стройкомпаний долгое время ведет незаконную деятельность под покровительством должностных лиц госорганов

Одна из крупных стройкомпаний долгое время ведет незаконную деятельность под покровительством должностных лиц госорганов

Это создает высокие риски возникновения техногенной катастрофы в Бишкеке

АКС ГКНБ в рамках проводимых мероприятий по демонтажу устойчивых коррупционных проявлений в сфере архитектурно-строительного надзора выявлены систематические факты возведения многоквартирных жилых домов без соответствующей градостроительной и разрешительной документации.

Установлено, что одна из крупных строительных компаний на протяжении длительного времени незаконно осуществляет строительную деятельность, пользуясь покровительством группы должностных лиц профильных госорганов, ответственных за контроль и выдачу разрешений, а также надзор за ходом строительства.

При этом неправомерно возведенные объекты в нарушение установленных норм были незаконно подключены к инженерным сетям, необходимым для проведения строительно-монтажных работ.

Подобные действия со стороны ответственных должностных лиц и застройщиков создают высокие риски возникновения техногенной катастрофы, тем самым подвергают жизни и здоровье будущих жильцов, а также близлежащие жилые дома.

Другим негативным элементом является усугубление экологической ситуации в Бишкеке в виду несогласованности расположения многоэтажных зданий без учета аэрационного режима в жилой зоне, что провоцирует усиление загазованности и запыленности воздуха.

В соответствии с национальным законодательством здания и помещения, построенные с нарушением установленных норм и требований, подлежат обязательному сносу за счет застройщика, без выплаты каких-либо компенсаций, что наносит ущерб интересам добросовестных покупателей недвижимости.

В настоящее время ведется досудебное производство.

Пресс-центр ГКНБ

