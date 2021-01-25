(Фото) Как выглядит родовое гнездо Садыра Жапарова

Родовой дом Садыра Жапарова находится в селе Кенсуу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Там сейчас проживает младший брат избранного президента.

Дом, расположенный в верхней части села, знают все жители.

Отметим, что в данное время Жапаров, который вышел из заключения во время октябрьских событий 2020 года, проживает в госрезиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.



Напомним, Садыр Жапаров победил на президентских выборах 10 января. Церемония его официального вступления в должность назначена на 28 января.

Источник: Кактус