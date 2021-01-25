(Фото) Как выглядит родовое гнездо Садыра Жапарова

Родовой дом Садыра Жапарова находится в селе Кенсуу Тюпского района Иссык-Кульской области.
Там сейчас проживает младший брат избранного президента.
Дом, расположенный в верхней части села, знают все жители.
Отметим, что в данное время Жапаров, который вышел из заключения во время октябрьских событий 2020 года, проживает в госрезиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.
Напомним, Садыр Жапаров победил на президентских выборах 10 января. Церемония его официального вступления в должность назначена на 28 января.
Источник: Кактус
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