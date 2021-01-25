За контрабанду задержан инспектор Юго-Западной таможни

Управление ГСБЭП по Ошу по факту контрабандного ввоза товаров задержало инспектора таможенного пункта «Достук» Юго-Западной таможни.

Об этом сообщает пресс-служба Финполиции.

«В декабре прошлого года в южной столице сотрудники Финпола задержали грузовую автомашину «ДАФ», груженную товарами народного потребления, которую работники таможенного пункта «Достук» впустили на территорию Кыргызстана без таможенного оформления документов и без уплаты таможенных платежей. В результате, согласно проведенным расчетам, в бюджет государства не поступили таможенные платежи и сборы на сумму более 700 тысяч сомов», — рассказали в ГСБЭП.

21 января сотрудник таможни был задержан и водворен в ИВС ГУВД Оша. Нанесенный государству ущерб возмещен. Ведется следствие.

Источник: 24.кж