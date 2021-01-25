(Фото) В Ошской области пресечен международный наркоканал

Сотрудники ГКНБ в Оше задержали двух граждан Кыргызстана, причастных к международному каналу сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Отмечается, что участники группировки наладили транспортировку запрещенных веществ в страны Центральной Азии.
«В ходе обыска автомашины под передним пассажирским сиденьем было обнаружено и изъято вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом весом около 100 граммов. Также при обыске в доме одного из задержанных обнаружены и изъяты три брикета темно-коричневого цвета общим весом больше 500 граммов. Согласно заключению эксперта, изъятое — смола каннабиса (гашиш), общий вес которой составил больше 600 граммов», — рассказали в ГКНБ.
Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ по Ошу и Ошской области. Устанавливаются остальные участники группировки.
Источник: 24.кж
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