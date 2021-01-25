Открылся первый чартерный рейс из Оша в Красноярск и обратно

Открылся первый чартерный рейс по маршруту Красноярск — Ош — Красноярск, сообщила пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".
Первый рейс прибыл в Ош 23 января, его осуществила авиакомпания "Икар". В Ош прилетели 125 пассажиров, а в Красноярск улетели 189.
Чартерный рейс по этому маршруту будет осуществляться один раз в неделю — по субботам.
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Источник: Спутник.кж
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