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Открылся первый чартерный рейс из Оша в Красноярск и обратно

Открылся первый чартерный рейс по маршруту Красноярск — Ош — Красноярск, сообщила пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Первый рейс прибыл в Ош 23 января, его осуществила авиакомпания "Икар". В Ош прилетели 125 пассажиров, а в Красноярск улетели 189.

Чартерный рейс по этому маршруту будет осуществляться один раз в неделю — по субботам.

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Источник: Спутник.кж

           

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