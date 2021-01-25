Сейчас фермеры берут все риски на себя, - глава Минсельхоза о страховании

Аграрный сектор сталкивается с климатическими проблемами.

Сейчас фермеры берут все риски на себя, сказал сегодня, 25 января, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтогазиев на круглом столе по вопросам развития агрострахования.

«Аграрный сектор сталкивается с климатическими проблемами. Мы понимаем, что фермеры берут все риски на себя — и по выплате кредитов, и когда получают убытки от плохих погодных условий», - сказал он.

Для развития агрострахования в Кыргызстане был разработан законопроект «О страховании в сельском хозяйстве Кыргызской Республики», призванный «застраховать риски фермеров», сказал он.

По его мнению, существующий закон «Об особенностях страхования в растениеводстве», принятый в 2009 году, не отвечает современным требованиям. По этой причине необходимо принять новый закон об агростраховании, считает он.

Источник: Тазабек