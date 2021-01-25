Сейчас фермеры берут все риски на себя, - глава Минсельхоза о страховании

Аграрный сектор сталкивается с климатическими проблемами.
Сейчас фермеры берут все риски на себя, сказал сегодня, 25 января, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтогазиев на круглом столе по вопросам развития агрострахования.
«Аграрный сектор сталкивается с климатическими проблемами. Мы понимаем, что фермеры берут все риски на себя — и по выплате кредитов, и когда получают убытки от плохих погодных условий», - сказал он.
Для развития агрострахования в Кыргызстане был разработан законопроект «О страховании в сельском хозяйстве Кыргызской Республики», призванный «застраховать риски фермеров», сказал он.
По его мнению, существующий закон «Об особенностях страхования в растениеводстве», принятый в 2009 году, не отвечает современным требованиям. По этой причине необходимо принять новый закон об агростраховании, считает он.
Источник: Тазабек
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!