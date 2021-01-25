(Фото) Мужчины ударили девушку дубинкой из-за 6 тыс. сомов

Задержаны подозреваемые в разбойном нападении, сообщили 25 января в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В начале марта 2020 года на 21-летнюю жительницу Аламединского района напали двое неизвестных. Они ударили ее дубинкой и отобрали 6000 сомов.

Девушка обратилась в больницу, а затем написала заявление в милицию. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 202 («Разбой») УК КР.

Одного из подозреваемых задержали летом 2020 года. Им оказался 32-летний М.Ф., который в данный момент содержится в СИЗО-1. Сегодня, 25 января, задержали другого подозреваемого 29-летнего А.Р.

Ведется следствие.

Источник: Акипресс

