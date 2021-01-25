АКС ГКНБ выявила незаконные стройки Elite House (Адреса объектов)

Как сообщили Tazabek источники, объекты, по которым выявлены нарушения, принадлежат строительной компании Elite House (Элит Хаус). Речь идет о нескольких объектах.
АКС ГКНБ в рамках проводимых мероприятий по демонтажу устойчивых коррупционных проявлений в сфере архитектурно-строительного надзора выявлены систематические факты возведения многоквартирных жилых домов, без соответствующей градостроительной и разрешительной документации.
Справка Минюста:
Руководителем ОсОО Elite House является Нармедов Руслан Нармеджанович, учредителями: Нармедова Шахинура Нармеджановна и Файзиев Тимур Азаматович.
Перерегистрация: 04.09.2018 года.
«Эл Классик»
Объект «Эл Классик» располагается на пересечении улиц Чуйкова и Коёнкозова. Проектная высота здания - 12 этажей. Площадь участка: 4500 кв.м.
Объект «Эл Классик +»
Объект «Эл Классик +» располагается на пересечении улиц Чуйкова и Коёнкозова. Проектная высота здания - 12 этажей.
Объект «Континенталь»
Объект «Континенталь» располагается на пересечении улиц Элебаева/Кулатова. Согласно материалах компании, это будет строение высотой в 13 этажей и площадью более 6 тыс. кв.м.
Источник: Акипресс, Тазабек
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