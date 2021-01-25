(Список) В каких частях Бишкека не будет света 26 января?

В Бишкеке 26 января ожидается отключение света на отрезках 29 улиц, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".

В этот день бригады организации займутся перераспределением нагрузок на трансформаторные подстанции, их техническим обслуживанием, монтажом проводов и другими работами.

Список:

с 9:00 до 12:00 — на отрезках улиц Токтоналиева, Люксембург, переулков Лазурный, Верхний и Баррикадный;

с 9:00 до 17:00 — в жилмассиве "Балбан-Таймаш";

с 9:00 до 18:00 — в жилом массиве "Ынтымак" (улицы Самойленко, Ветеринарная, Южная магистраль, Абдрахманова и Набережная);

с 9:30 до 13:00 — на отрезке улицы Каралаева в 12-м микрорайоне;

с 9:30 до 13:00 — на отрезках улиц Ялтинской, Мусы Джалиля, Шайыр, а также Махатмы Ганди, Киевской и Сыдыкова;

с 10:00 до 14:00 — на отрезках улиц Дачной и переулка Керченского;

с 12:30 до 15:30 — на отрезках улиц Байтик Баатыра, Медерова и Элебаева;

с 13:00 до 15:00 — на отрезках улиц Панфилова и Боконбаева;

с 13:00 до 16:00 — на отрезках улицы Гагарина, Второй линии и проспекта Мира;

с 13:00 до 17:00 — в жилом массиве "Ак-Орго" (улица Кайберен).



