Глава МВД поручил усилить работу по предупреждению ДТП

В МВД на совещании отмечена необходимость активизировать усилия по обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период.

Как сообщает пресс-служба ведомства, министр внутренних дел Улан Ниязбеков на онлайн-совещании МВД отметил, что с начала 2021 года дорожно-транспортных происшествий было меньше чем за аналогичный период прошлого года, вместе с тем обозначил ряд недостатков, назвав малоэффективными принимаемые организационные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Министр поручил усилить работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, повышению осведомленности, мобилизации средств и пропаганды безопасности дорожного движения.

По данным учета и анализа данных о дорожно-транспортных происшествиях за прошедшую неделю зафиксировано 14 тыс. 930 нарушений правил дорожного движения. Также, из них выявлено 189 случаев вождения в нетрезвом виде, 150 автомобилей водворены на штрафстоянку.

Всего с начала года выявлено зарегистрировано 35 тыс. 428 нарушений ПДД, задержаны 477 нетрезвых водителей. Кроме того, за различные нарушения и пренебрежения правилами дорожного движения на штрафную стоянку поставлены 1835 автомобилей.

В январе месяце проводилась профилактическая акция «Я знаю ПДД», призванная напомнить всем участникам движения о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

На онлайн-совещании была отмечена необходимость принятия ряда организационных и профилактических мер, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Министр внутренних дел дал ряд поручений, направленных на улучшение надзора за соблюдением правил дорожного движения в зимний период, проведение профилактических мероприятий по укреплению дисциплины среди участников дорожного движения, повышению уровня правосознания и ответственности, а также активизацию работы по предупреждению аварийности на транспорте.

Источник: Кабар.кж