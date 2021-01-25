Китай выделяет для кыргызстанцев 18 правительственных стипендий.
Объявляется конкурс на обучение в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и для прохождения языковой стажировки на 2021-2022 учебный год, сообщается на сайте Министерства образования и науки КР.
По его данным, в рамках Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области образования от 15 июня 2006 года и Соглашения между Министерством образования и науки КР и Министерством образования КНР о сотрудничестве в области образования от 16 декабря 2015 года, Госкомитет Китая по управлению фондом обучения выделил 18 правительственных стипендий (8 мест - по линии Соглашения ШОС и 10 мест - по линии межведомственного Соглашения) на 2021-2022 учебный год для обучения граждан Кыргызстана в вузах КНР по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и прохождения языковой стажировки.
В ведомстве отмечают, что для участия в очном этапе предварительного отбора, то есть в компьютерном тестировании и собеседовании, необходимо личное присутствие кандидатов. Ориентировочно собеседования будут проходить до 25 февраля 2020 года.
Источник: Кабар.кж
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