Китай выделяет для кыргызстанцев 18 правительственных стипендий

Китай выделяет для кыргызстанцев 18 правительственных стипендий.

Объявляется конкурс на обучение в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и для прохождения языковой стажировки на 2021-2022 учебный год, сообщается на сайте Министерства образования и науки КР.

По его данным, в рамках Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области образования от 15 июня 2006 года и Соглашения между Министерством образования и науки КР и Министерством образования КНР о сотрудничестве в области образования от 16 декабря 2015 года, Госкомитет Китая по управлению фондом обучения выделил 18 правительственных стипендий (8 мест - по линии Соглашения ШОС и 10 мест - по линии межведомственного Соглашения) на 2021-2022 учебный год для обучения граждан Кыргызстана в вузах КНР по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и прохождения языковой стажировки.

В ведомстве отмечают, что для участия в очном этапе предварительного отбора, то есть в компьютерном тестировании и собеседовании, необходимо личное присутствие кандидатов. Ориентировочно собеседования будут проходить до 25 февраля 2020 года.

Источник: Кабар.кж