(Фото) Сделано в тюрьме. Что производят в исправительных колониях Кыргызстана

В Кыргызстане из 5 тысяч 608 трудоспособных заключенных на производстве заняты 1 тысяча 456 человек.

Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

Уточняется, что из 53 производственных объектов 24 были открыты за последние два года.

«Семь производственных площадок организованы самими лагерями. Например, производство песчаных блоков в учреждении № 38, производство обожженного кирпича в учреждении № 42, производство бетонных колонн в учреждении № 43, производство блоков из песка и кирпича-сырца в учреждении № 51, а также рыбное хозяйство в учреждении № 52», — сказали в пресс-службе.



Помимо этого, в исправительных колониях республики активно восстанавливается и традиционная для мест лишения свободы швейная промышленность. Так, в исправительных учреждениях № 2 и 3 шьют не только одежду, но и обувь.

«Эти мастерские производят обувь, униформу для сотрудников и спецодежду, нижнее белье, матрацы и простыни для осужденных, приговоренных к пожизненному лишению свободы», — рассказали в ГСИН.



В селе Маловодном Сокулукского района тюремный мукомольный завод производит в сутки около 40 тонн муки I и II сортов. Своими силами учреждения Чуйской области полностью обеспечиваются мясом, куриными яйцами и молоком.

Планируется открытие автосервиса на базе колонии-поселения № 32, в колонии-поселении № 43 планируется открытие участка по приготовлению и хранению сухофруктов. В девяти учреждениях ГСИН в прошлом году выращивали зерновые и фрукты.

Отмечается, что исправительные учреждения в 2020-м были на 100 процентов обеспечены картофелем и другими овощами.

Источник: 24.кж