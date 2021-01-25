Накажут ли маршруточников за забастовку? Ответ мэрии Бишкека и Минтранса

Несмотря на это, идет проверка по маршрутам, которые не вышли на линию.

Вопрос о санкциях в отношении водителей маршрутных такси, которые участвовали в забастовке неделю назад и не выехали на линии, пока не стоит, сообщил Sputnik Кыргызстан начальник Управления городского транспорта мэрии Бишкека Таалай Акматбаев.

По его словам, проводят совещания с фирмами-перевозчиками, обсуждается возможное повышение тарифов на проезд, принимаются меры для стабилизации ситуации.

В пресс-службе Министерства транспорта и дорог также прокомментировали, почему нельзя наказать фирмы по перевозке пассажиров за единичный срыв работы системы городского транспорта участием в акции.

Агентство автотранспорта при министерстве сообщает, что вопросами повышения тарифов, организацией работы общественного транспорта, согласно законам, занимаются местные власти. При этом, по информации Минтранса, Управление городского транспорта мэрии имеет право расторгнуть договор и закрепить маршрут за другой фирмой.

Минтранс в свою очередь может выдать предписание об устранении нарушений. Если же они не будут устранены, то грозит штраф от 5 тысяч сомов до 23 тысяч в зависимости от степени нарушений. Согласно лицензионному законодательству, за одно нарушение владельцу лицензии (фирме) выносится предупреждение. За повторное нарушение перевозчик, получивший уже предупреждение и штраф, может временно прекратить работу — лицензию отзывают до трех месяцев.

"Таким образом, городское управление Агентства автотранспорта не может принять меры по приостановлению лицензии за то, что один раз фирма не обеспечила плановый выход микроавтобусов на линию. Аннулирование лицензии происходит через суд", — пояснили в Минтрансе.



Несмотря на это, идет проверка по маршрутам, которые не вышли на линию. Предписания выданы ОсОО "Восточный экспресс", "Дордой-транс" и "Узар-Вест". По другим маршрутам также ведется проверка.

Если нарушения повторятся, то в Минтрансе пообещали принять меры пожестче — штраф и приостановление действия лицензии, о чем сообщалось выше.

Напомним, некоторые водители маршруток в столице не выехали на линии 18 и 19 января, требуя пересмотреть тарифы. Речь шла о забастовке пяти фирм-перевозчиков, утром 18 января не выехали более 400 маршруток.

Мэрия вела переговоры. В итоге исполняющий обязанности мэра Балбак Тулобаев сообщил, что водители уговорили его повысить тариф на проезд в маршрутках с 10 до 15 сомов, однако на это потребуется время (как минимум до мая). Также выяснилось, что маршруточники требовали поднять тарифы до 20 сомов.

15 января представители мэрии призывали маршруточников не прекращать работу, грозясь, что обратятся в Минтранс с вопросом о лишении лицензии фирмы-перевозчика. 19 января Тулобаев заявил, что акция маршруточников — это их право, но власти найдут и накажут тех, кто угрожал водителям и оказывал давление, чтобы они присоединились к забастовке.

К слову, мэрия также подняла вопрос об увеличении стоимости проезда на автобусах и троллейбусах с восьми до 10 сомов. Тулобаев это объяснил повышением цен на запчасти и намерением поднять зарплату муниципальным водителям. Заключение по тарифам на все виды общественного транспорта должно дать Министерство экономики.

Источник: Спутник.кж



