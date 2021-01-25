(Видео) Еще живые лежали рядом с трупами! История девушки, в пандемию лишившейся отца

Бишкекчанка Асель Айтбаева, из-за коронавируса и халатности чиновников лишившаяся отца, сегодня в числе прочих вышла на митинг к зданию Министерства здравоохранения.

Девушка рассказала 24.kg о том ужасе, который пришлось пережить ее близким и сотням таких же семей по всему Кыргызстану.

«Я потеряла своего папу, Полотбека Айтбаева, 15 июля прошлого года. Он проболел всего 13 дней. Прошло полгода, но боль до сих пор не утихает, тяжело и на душе и на сердце. До сих пор перед глазами эта картина. Как папа лежал дома, как попал в больницу, как оказался в реанимации. Он ушел из жизни на «Ганси», в обсервации «Семетей». Везти его туда было самой большой ошибкой», — говорит девушка.

По ее словам, обсервация была совершенно не готова к приему пациентов. Не было даже необходимого минимума. Кислородные концентраторы семьи больных были вынуждены искать и покупать сами.

«Там не было ни лабораторий, ни опытных врачей. У папы даже ни разу не взяли анализы. В общем помещении было очень жарко и душно. Только потом мы узнали, что концентраторы должны работать в проветриваемых помещениях. Иначе от них нет толку. Тогда никто за этим не следил», — говорит Айтбаева.

Перед смертью Асель успела навестить отца в реанимации. Девушка добилась, чтобы ее к нему пропустили. От увиденного она испытала ужас.

«Летом, как вы помните, нам твердили, что на «Ганси» открылась шикарная обсервация, что там отличная реанимация и опытные врачи-реаниматологи. Но, как оказалось, там практически не было оборудования. На 50 тяжелобольных три молодых врача и три медсестры.

Между кроватями не было ширм. Еще живые люди лежали рядом с трупами. Они видели, как рядом страдали и умирали пациенты.

Что должен был почувствовать человек, лежавший в таких условиях? Мог ли он найти в себе силы бороться за жизнь? У моего отца просто не выдержало сердце, глядя на это ужасное зрелище, на то, как умирают молодые», — вспоминает Асель Айтбаева.

Родственники погибших от коронавируса, по ее словам, продолжают объединяться с тем, чтобы вместе добиться прозрачности расследования и максимального наказания для чиновников, допустивших в стране столь тяжелую ситуацию.

«Почему третий протокол лечения приняли с таким большим опозданием? Столько людей погибло! Мы не намерены сдаваться и пойдем до последнего. Все виновные в смерти наших близких должны ответить по всей строгости закона. Мы им ничего не простим и не забудем», — отметила она.

Напомним, несколькими днями ранее в Бишкеке члены межведомственной рабочей комиссии по анализу действий Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом озвучили первые итоги расследований. По их словам, Минздрав специально занижал статистику смертности. Они также указали на то, что единственную подготовленную для приема пациентов инфекционную больницу во время пандемии держали для чиновников, а простых граждан отправляли в неготовую обсервацию «Семетей». Комиссия также установила чиновника, затянувшего принятие третьего протокола лечения, однако пока что не стала называть его имя.

Источник: 24.кж