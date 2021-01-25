В Кочкорском районе в сарае нашли труп девушки. Милиция ищет подозреваемого

В Кочкорском районе милиция ищет мужчину, подозреваемого в убийстве.
Об этом 24.kg сообщили в УВД Нарынской области.
Уточняется, что 23 января в милицию обратился житель села Тендик. Он рассказал, что пришел в сарай, построенный на зимовье, и в комнате чабана обнаружил труп.
«Личность убитой установлена, это 22-летняя жительница Сокулукского района К.К. На теле погибшей обнаружены следы насилия. Сейчас милиция разыскивает самого чабана. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР», — сказали в УВД.
Источник: 24.кж
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