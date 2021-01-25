Мечетей в стране все больше, но люди не становятся нравственными.
Целый ряд причин от нищеты до низкого уровня образования являются причиной того, что общество каждый раз пробивает дно. Об этом в соцсетях написал гражданский активист Нурсултан Акылбек.
Он отметил, что вся вина лежит на политиках, которые были озабочены своими карманами, а не благосостоянием граждан.
- Муфтий-министр культуры должен озаботиться именно этими явлениями, а не тем, что певец матерился в своём блоге. Надо заниматься просвещением граждан, а не туманить мозги показушной нравственностью. Надо поднимать благосостояние граждан, а не призывать довольствоваться имеющимся. Надо улучшать качество образования, заниматься оздоровлением психологии граждан, а не обманывать граждан образом приверженца традиций и религии. Нация нездоровая - от политиков до простых граждан, и проблему надо решать комплексно, а не заниматься простым словоблудием. Мы боимся стать Афганистаном, но мы и есть почти Афганистан. Власть занята переделом, а не оздоровлением нации. Но все пути решения в наших руках, - подчеркнул Нурсултан Акылбек.
Активист: Мечетей в стране все больше, но люди не становятся нравственнее
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