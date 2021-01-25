"Это самосуд над врачами". Специалисты Минздрава о заключении комиссии по COVID-19

Сегодня, 25 января, специалисты Минздрава выступили с заявлением по поводу обвинений со стороны родственников погибших от COVID-19.

Перед началом пресс-конференции главный пульмонолог Талантбек Сооронбаев назвал последние события "каким-то заказом". На пресс-конференции он заявил, что специалисты, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, не согласны с заключением комиссии по расследованию качества подготовки страны к пандемии.

"Ни с одним пунктом мы не согласны. Это говорит о том, что члены комиссии сами не понимают, о чем они говорят, вызывают сомнения в компетентности и целях этой группы. Все эти обвинения, что мы заставляли врачей извиняться - абсурдны. Мы не чиновники, у нас нет админресурсов", - заявил Сооронбаев.

Он назвал работу комиссии самосудом над врачами.

"Мы хотели попасть к вице-премьер-министру и просили прием неоднократно, но нам отказали. Нас ждут серьезные последствия, вирус мутирует, мы должны готовиться, а не заниматься самосудом. Эта межведомственная комиссия и вице-премьер-министр должны организовать диалог. Не нужно провоцировать в обществе озлобленность на врачей, специалистов и так мало осталось", - добавил он.

Сооронбаев назвал абсурдным и то, что врачей обвиняют в нарушениях при распределении гуманитарной помощи.

Главный реаниматолог Гулжан Жузубалиева добавила, что в период пандемии врачи, несмотря на кризис, задействовали все ресурсы для спасения больных. По ее словам, обучение и подготовка врачей проходила онлайн с учетом всех возможностей, которые на тот момент были.

Главный детский пульмонолог Динара Кабаева отметила, что комиссия нарушила этические принципы, озвучивая в обвинении фамилии врачей

"Члены комиссии должны соблюдать все этические нормы в отношении к пациентам, его родственникам и врачам. Они называют фамилию, например, Талант Соооронабев и его команда. Прежде чем озвучивать такие обвинения без доказательств... это не только неэтично, но и нарушение закона", - сказала Кабаева.

Она считает, что комиссия не должна была публично озвучивать заключение, не имея доказательной базы.

Рысбек Калиев отметил, что причина трагелдии в июле - это результат системных проблем.

"Врачей не хватает, есть больницы, где нет реаниматологов. К борьбе с коронавирусом подключались даже стомотологи и гинекологи", - добавил он.

Напомним, ранее межведкомиссия подготовила заключение, в котором перечислила основные ошибки, допущенные во время борьбы с COVID-19. Семьи умерших сегодня провели митинг у Минздрава с требованием наказать чиновников Минздрава.

Источник: Кактус