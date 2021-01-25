Первый зарубежный визит Садыра Жапарова планируется в Россию

Первый зарубежный визит Садыра Жапарова планируется в Россию.

Первый зарубежный визит избранного президента Садыра Жапарова планируется в Россию. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии сообщил вице-премьер-министр Равшан Сабиров.

Он отметил, что одним из основных вопросов в ходе визита будет тема газа.

«Если этот вопрос будет обсуждаться, то для нашего народа будет много положительного», - сказал он.

Источник: Кабар.кж