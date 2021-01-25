Первый зарубежный визит Садыра Жапарова планируется в Россию.
Первый зарубежный визит избранного президента Садыра Жапарова планируется в Россию. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии сообщил вице-премьер-министр Равшан Сабиров.
Он отметил, что одним из основных вопросов в ходе визита будет тема газа.
«Если этот вопрос будет обсуждаться, то для нашего народа будет много положительного», - сказал он.
Источник: Кабар.кж
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