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Первый зарубежный визит Садыра Жапарова планируется в Россию

Первый зарубежный визит Садыра Жапарова планируется в Россию.

Первый зарубежный визит избранного президента Садыра Жапарова планируется в Россию. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии сообщил вице-премьер-министр Равшан Сабиров.

Он отметил, что одним из основных вопросов в ходе визита будет тема газа.

«Если этот вопрос будет обсуждаться, то для нашего народа будет много положительного», - сказал он.

Источник: Кабар.кж

           

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