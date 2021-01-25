Беременные смогут бесплатно сдавать в ЦСМ анализ на бактерию

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) внес дополнительный анализ для беременных женщин в базовый пакет медицинских услуг по Программе государственных гарантий.

По данным ведомства, с января 2021 года беременные женщины до 12 недель беременности включительно, могут сдавать анализ мочи на бактериурию на бесплатной основе в поликлинике по месту жительства.

Инфекции мочевыводящих путей у беременных женщин в ранних сроках чаще всего протекают бессимптомно и могут стать причиной ряда серьезных осложнений беременности и родов: анемия, гипертензия, преждевременные роды, преждевременное излитие околоплодных вод, рождение детей с низкой массой тела (<2500 г), что в свою очередь приводит к повышению перинатальной смертности.

Отмечается, что беременным женщинам медицинские работники ЦСМ/ГСВ предоставляют медицинские услуги бесплатно, независимо от наличия Полиса ОМС (необходимо только приписаться в ЦСМ по месту жительства).

В частности:

1. Взятие на учет по беременности.

2. Открытие и ведение «Индивидуальной карты беременной».

3. Визит, консультация и осмотр врача.

4. Лабораторные и диагностические исследования, производимые на уровне ЦСМ/ГСВ.

5. Выдача обменной карты.

6. Профилактический осмотр, санация полости рта стоматологом.

7. Роды, в том числе путем операции кесарево сечение.

8. Лечение послеродовых осложнений.

9. Консультация по планированию семьи.

«В случае возникновения вопросов, звоните на горячую линию ФОМС -113 с 9.00 до 18.00. Звонки со всех мобильных операторов – бесплатные. Выходные – суббота, воскресенье», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар.кж