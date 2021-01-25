На Абдиля Сегизбаева возбудили уголовное дело

Генпрокуратура возбудила уголовное дело на экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева.
Об этом написало информагентство 24.kg со ссылкой на свои источники в силовых структурах.
Сообщается, что уголовное дело на Сегизбаева возбуждено по незаконной трансформации земельных участков. Согласно информации, дело будет расследовать Военная прокуратура.
Напомним, Абдиль Сегизбаев участвовал в президентской гонке и набрал на выборах 1,45 % голосов.
Источник: media-center.kg, gezitter. org
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