Доколе Ташов будет обманывать тех, кто недоволен домами «KG групп»?

На президентских выборах Имамидин Ташов выдвинул кандидатуру, постарался вмешаться в большую политику.
А на деле это человек со скудным интеллектом? Интересно, за спиной у него «гниет» бизнес, так о каком успехе можно говорить? Уже выстроились в очередь недовольные домами строительной компании «KG групп», которой руководит Ташов. Дома строились некачественно, неполноценно, документы не готовились своевременно, что создало неудобства для семей сотен граждан. Многие подают гражданский иск на Имамидина, но не добились справедливости. Так надо ли было ему вмешиваться в политику и заниматься популизмом? Вместо этого мог бы вернуться к недостроенным домам, попросить прощения за свой обман, рассчитаться. Доколе он будет красоваться, как девушка, поддельно говорить? Не поймешь…
Источник: газета «Азия news» №3 от 21.01.2021 / стр. 5, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!