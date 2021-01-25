Доколе Ташов будет обманывать тех, кто недоволен домами «KG групп»?

На президентских выборах Имамидин Ташов выдвинул кандидатуру, постарался вмешаться в большую политику.

А на деле это человек со скудным интеллектом? Интересно, за спиной у него «гниет» бизнес, так о каком успехе можно говорить? Уже выстроились в очередь недовольные домами строительной компании «KG групп», которой руководит Ташов. Дома строились некачественно, неполноценно, документы не готовились своевременно, что создало неудобства для семей сотен граждан. Многие подают гражданский иск на Имамидина, но не добились справедливости. Так надо ли было ему вмешиваться в политику и заниматься популизмом? Вместо этого мог бы вернуться к недостроенным домам, попросить прощения за свой обман, рассчитаться. Доколе он будет красоваться, как девушка, поддельно говорить? Не поймешь…

Источник: газета «Азия news» №3 от 21.01.2021 / стр. 5, gezitter.org