Камчыбек Жолдошбаев завладел кабинетом «Макалё» и назвал улицу в свою честь

Часть кабинетов в Жогорку Кенеше была отремонтирована и «чимкирики» начали в них размещаться.
В кабинете Соке сидит Талант Мамытов. Слышали, что кабинет бывшего спикера (как же его звали «Макалё») занял Камчыбек Жолдошбаев. Поинтересовались и выяснили, что он выделил 1 млн сомов на ремонт здания Жогорку Кенеша. По всей видимости именно поэтому другие успокоились со словами: «С ним соревноваться не стоит. Человек скандальный, пускай делает что хочет. И без того скоро мы уйдем».
Напомним, этот купец недавно назвал в честь себя улицу в родном селе Кызыл-Туу (Ат-Башинский район). «За какие заслуги? Или этот человек уже умер? Дожить бы до его лет…» — удивляются сельчане. Забавно!
Источник: газета «Азия news» №3 от 21.01.2021 / стр. 9, gezitter. org
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