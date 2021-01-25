Камчыбек Жолдошбаев завладел кабинетом «Макалё» и назвал улицу в свою честь

Часть кабинетов в Жогорку Кенеше была отремонтирована и «чимкирики» начали в них размещаться.

В кабинете Соке сидит Талант Мамытов. Слышали, что кабинет бывшего спикера (как же его звали «Макалё») занял Камчыбек Жолдошбаев. Поинтересовались и выяснили, что он выделил 1 млн сомов на ремонт здания Жогорку Кенеша. По всей видимости именно поэтому другие успокоились со словами: «С ним соревноваться не стоит. Человек скандальный, пускай делает что хочет. И без того скоро мы уйдем».

Напомним, этот купец недавно назвал в честь себя улицу в родном селе Кызыл-Туу (Ат-Башинский район). «За какие заслуги? Или этот человек уже умер? Дожить бы до его лет…» — удивляются сельчане. Забавно!

Источник: газета «Азия news» №3 от 21.01.2021 / стр. 9, gezitter. org