Картина «Акыркы көч» выиграла главный приз кинофестиваля в Бангладеш

Картина «Акыркы көч» («Дорога в рай») режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу выиграла Гран-при на престижном кинофестивале Dhaka International Film Festival (Бангладеш).
Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма.
Главный герой фильма Кубат Алиев, выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение. Но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.
В фильме снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова, Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.
Фестиваль проходил с 16 по 24 января 2021 года.
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