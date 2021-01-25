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Кыргызстанец в Питере ездил по городу с нарисованными правами. Его задержали

В Санкт-Петербурге водитель Volkswagen из Кыргызстана ездил по городу с нарисованными правами.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, это выяснилось, когда мужчину остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Он предъявил свое удостоверение. Когда полицейские присмотрелись к нему, сразу поняли, что оно поддельное.

Правоохранители отправили водительское удостоверение на экспертизу. Оказалось, что мигранта ранее лишили водительских прав. Его автомобиль отправили на штрафстоянку. Для разбирательства шофера доставили в отдел полиции.

Кыргызстанцу грозит уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

     
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181022

           

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