Кыргызстанец в Питере ездил по городу с нарисованными правами. Его задержали

В Санкт-Петербурге водитель Volkswagen из Кыргызстана ездил по городу с нарисованными правами.
Об этом сообщают российские СМИ.
По их данным, это выяснилось, когда мужчину остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Он предъявил свое удостоверение. Когда полицейские присмотрелись к нему, сразу поняли, что оно поддельное.
Правоохранители отправили водительское удостоверение на экспертизу. Оказалось, что мигранта ранее лишили водительских прав. Его автомобиль отправили на штрафстоянку. Для разбирательства шофера доставили в отдел полиции.
Кыргызстанцу грозит уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181022
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