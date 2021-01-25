ГУВД Бишкека: Изнасилование несовершеннолетнего в бане произошло не в нашей стране

Видео, на котором запечатлено изнасилование несовершеннолетнего, было снято не в Кыргызстане.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУВД Бишкека Улан Джумаков.

"По опубликованному видео, где неизвестный парень насилует несовершеннолетнего, оперативники милиции продолжают проверку.

В ходе поисковых и разыскных мероприятий были получены данные, что видео снято не в Кыргызстане, данный факт не относится к нашей стране. Позже будет озвучена более подробная информация", - заявил он.

Пресс-служба также попросила всех не поддаваться на провокации и не распространять недостоверные сведения.



Напомним, в социальных сетях и мессенджерах кыргызстанского сегмента с утра 24 января распространяется видео, на котором неизвестный парень (примерно 20 лет) насилует несовершеннолетнего мальчика.

Пока неизвестно, где и когда было снято видео. Судя по кадрам, инцидент произошел в бане: насильник удерживает подростка и угрожает ему, тот в свою очередь просит отпустить его. Весь разговор ведется на кыргызском языке.



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