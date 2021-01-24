Певица Анжелика с детьми попала в ДТП и с травмами доставлена в больницу
Эстрадная певица Анжелика Кайратова попала в аварию со своими детьми. Певица и ее дочь получили тяжелые травмы. Об этом 24 января АКИpress сообщает координатор Минздрава по Иссык-Кульской области.
В районе села Балбай Тюпского района, направляясь из Бишкека в Каракол, из-за гололеда машина, в которой находились 4 человека, слетела с дороги.
В результате ДТП 6-летняя Айлин Бекболиева получила переломы обеих ног.
Сама певица получила компрессионный перелом позвоночника, без нарушения функции тазовых органов.
Они были доставлены в Тюпскую больницу, где получили медпомощь. 24 января выехали в Бишкек.
За рулем автомашины Lexus-570 была подруга Анжелики, также в машине была сама певица с двумя дочерями.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!