Новиков поручил до 1 февраля представить новую концепцию развития СЭЗ “Бишкек”

Новиков поручил до 1 февраля представить новую концепцию развития СЭЗ “Бишкек”

Необходимо менять подход к управлению Свободными экономическими зонами, полностью пересмотреть механизм и условия ее работы. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков во время посещения Свободной экономической зоны (СЭЗ) «Бишкек» на территории Ак-Чий Чуйской области.

«Фактически СЭЗ стала не местом ускоренного развития экономики с активной промышленной зоной, а стала обычной территорией, где от принципов существования СЭЗ остались лишь коммуникации и земля, на которой она находится», – сказал он.

И.о. главы правительства осмотрел производственные цеха и встретился с предпринимателями, работающими на территории СЭЗ “Бишкек”.

В ходе беседы с субъектами СЭЗ были озвучены проблемные вопросы, касающиеся в том числе налогообложения, экспорта продукции, нехватки энергомощностей, бюрократических проволочек при получении разрешительных документов, а также барьеров, возникающих при пересечении границ с сопредельными странами.

В свою очередь Артем Новиков отметил, что развитие СЭЗ как драйвера экономики является приоритетным направлением в работе правительства Кыргызской Республики.

«Мы видим какие возможности есть у СЭЗ. Все недоработки в законодательстве лишают инвесторов привлекательных условий для инвестирования в нашей стране. Нельзя допустить, чтобы предприниматели перенесли свою деятельность в другие страны. Мы предпримем решительные действия для создания особых условий бизнесменам. Пришло время реанимировать СЭЗ», – подчеркнул Артем Новиков и дал поручение до 1 февраля 2021 года представить новую концепцию развития СЭЗ, особое внимание при этом уделив комплексному решению имеющихся проблемных вопросов, озвученных предпринимателями.

Источник: reporter.kg