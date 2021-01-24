Директор Бишкекской ТЭЦ: На днях включаем еще один агрегат

Директор Бишкекской ТЭЦ: На днях включаем еще один агрегат

В начале следующей недели Бишкекская ТЭЦ готова включить еще один агрегат для обеспечения большей стабильности подачи электроэнергии и горячей воды горожанам. Об этом VB.KG эксклюзивно сообщил директор ТЭЦ Андрей Воропаев.

- Два агрегата или блока по 150 МВт работали параллельно. Номер 4 вышел из строя. Потери нагрузки как электрической, так и тепловой не было. Разобрались. 25-27 января включим в работу, если это будет необходимо, - заверил Воропаев.

По его словам, и действующее сегодня оборудование обеспечивает потребности столицы. Однако, если Правительство считает нужным дополнительно подстраховаться, ТЭЦ это делает.

Напомним, что еще в декабре в Правительстве Кыргызстана провели специальное заседание, связанное с грядущим возможным энергетическим кризисом. Отмечалось, что из-за холодов растет нагрузка на электросети.

Поэтому и.о.премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков предложил задействовать резервные мощности. Для Бишкека это означает запуск еще одного гидроагрегата столичной ТЭЦ.

- Считаю, что настало время ввести в работу второй гидроагрегат, чтобы обеспечить достаточный объем выработки электричества и тепла. На это потребуются дополнительные финансовые расходы, но граждане не должны чувствовать дискомфорт в такие холода. Веерных отключений быть не должно, - требовал Новиков.

Еще одна озвучившаяся недавняя идея Правительства – скорейший полный перевод Бишкекской ТЭЦ на природный газ.

Однако Воропаев сообщил VB.KG в ответ на вопрос о том, что, наверное, неизбежно политическое решение о переводе Бишкекской ТЭЦ на природный газ, ведь забота о здоровье людей важнее любых расходов?

- Полный переход Бишкекской ТЭЦ на газ практически невозможен. Старая часть станции сможет работать на полном газе, новая - нет. Новая изначально проектировалась на уголь марки "Б3 Кара-Кече". Более того, бюджет ТЭЦ на топливо возрастет более чем в 2,5 раза, что, возможно, отразится на действующих тарифах. Как покрывать расходы при переходе на газ? ОАО "Электрические станции" такими финансовыми средствами не располагает, - считает Воропаев.

- И еще срочный вопрос. Вот начатая в советское время строительством ТЭЦ-2 в Бишкеке. Там труба давно построена. Если ТЭЦ-2 завершить строго и только под природный газ, ведь это дешевле обойдется, чем под уголь? – поинтересовался "Вечерний Бишкек".

- Газ всегда в 2,5 раза дороже. Но рядом с ТЭЦ-2 дома. Экологическая зона, которая составляет 300 метров при работе на газе, не соблюдается. А в принципе мы готовы при соответствующем финансировании установить парогазовые и газотурбинные установки, - отмечает Воропаев.

- А почему в субботу, 23 января, впервые за много дней над западной трубой Бишкекской ТЭЦ впервые появились клубы дыма и пара?

- Это связано с низкими температурами воздуха. Из-за нынешней морозной погоды стало отчетливо видно выбросы из этой трубы, - объясняет Воропаев.

Источник: vb.kg