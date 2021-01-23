«Я споткнулась, но не упала». Самара Каримова отказалась от должности директора музучилища

Певица считает, что коллектив, не принявший ее, просто не хочет развития

Певица Самара Каримова отказалась от должности директора Ошского музыкального училища. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Инстаграм.

— Вы все стали свидетелями событий, которые произошли со мной за последнее время, — написала Каримова. — Я семь раз отмерила и решила отказаться от должности директора музыкального училища, потому что не могу работать где-либо без одобрения моего народа. Искренне хотела развивать данное заведение, служить во имя народа и страны, но коллектив меня не принял. Они не хотят развития. На дворе уже двадцать первый век, а они рады той жизни, которой живут.

Певица отметила, что сложившаяся ситуация стала очередным испытанием в ее жизни.

— Этот конфликт стал еще одним испытанием в моей жизни, — сказала Каримова. — Жизнь продолжается. Я споткнулась, но не упала. Когда одна дверь закрывается, открывается другая. Простила всех, кто клеветал на меня, и также прошу прощения, если была неправа.

Напомним, певица Самара Каримова выиграла суд и должна была стать директором Ошского музыкального училища, но коллектив заведения выступил против. Вокруг этой истории разгорелся скандал.

Источник: vesti.kg