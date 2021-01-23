Экс-глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев оставлен под домашним арестом

Бывший министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев оставлен под домашним арестом.
Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
Согласно информации, постановлением Первомайского районного суда от 17 сентября 2020 года в отношении подозреваемого Чолпонбаева К.С. применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 ноября 2020 года, с содержанием в Учреждении №21 ГСИН при ПКР.
После, постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек от 6 ноября 2020 года, срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чолпонбаева К.С. продлена до 15 января 2021 года.
Далее, адвокатом обвиняемого вышеуказанное постановление суда было обжаловано в Бишкекский городской суд.
После, постановлением Бишкекского городского суда от 27 ноября 2021 года постановление Первомайского районного суда г.Бишкек от 6 ноября 2020 года о продлении меры пресечения избранной в отношении Чолпонбаева К.С. в виде заключения под стражу – изменено.
После, постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек от 6 января 2021 года, срок применения меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чолпонбаева К.С. продлена до 15 марта 2021 года, включительно.
Источник: Кабар
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