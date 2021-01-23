(Фото) ГКНБ: Задержан кримавторитет по кличке «Ботош» 

Задержан кримавторитет по кличке «Ботош»
Задержан криминальный авторитет О.А. по кличке «Ботош», сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКУНБ) КР.
«22 января ГКНБ Кыргызстана в ходе проводимой работы по противодействию деятельности организованных преступных группировок совместно с МВД КР, в Иссык-Кульской области задержан член ОПГ О.А. 1987 г.р. по кличке «Ботош», - говорится в сообщении.
Спецслужбами установлено, что О.А. состоит в преступной группировке К.Асанбека и подозревался в совершении ряда преступлений в Иссык-Кульской области. В частности, в сентябре 2020 года по решению Иссык-Кульского областного суда в отношении О.А. была изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, который он нарушил.
В настоящее время ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ.
Источник: Кабар
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