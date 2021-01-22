В Петербурге арестовано имущество сына режиссера Динары Асановой

Актер фильма «Пацаны» Анвар Асанов остался фактически брошенным после смерти матери и сейчас живет отшельником в пригороде Санкт-Петербурга.

По данным ФАН, из квартиры наследника культового режиссера Динары Асановой выписала мачеха. С ней сожительствовал родной отец Анвара — петербургский художник Николай Юдин. Отношений с мачехой Анвар сейчас не поддерживает. После того, как она выпроводила его из квартиры, он фактически оказался на улице и не имеет даже постоянной регистрации. Сейчас наследник именитого режиссера Асановой живет на грани бедности и, как выяснило Федеральное агентство новостей, оказался в поле зрения суда из-за долгов.

На имущество Анвара Асанова после Нового года суд Петербурга наложил ограничения. Мера была применена из-за накопленных и неоплаченных долгов по налогам. Судья из Петроградского района применила запрет на регистрационные действия на два автомобиля сына Динары Асановой. По данным нашего издания, это «Газель» 2010 года выпуска и еще один фургон 2007 года. Общая сумма долгов Анвара Асанова превышает десятки тысяч рублей. По данным ФАН, два решения о взыскании долгов были приняты в 2019 году, еще одно — в 2020-м. Позже на автомобили Анвара наложили обременения из-за того, что за все время долги так и не были погашены.

По словам источника ФАН из ближайшего окружения Анвара Асанова, у сына знаменитого режиссера уже много лет подряд тяжелое финансовое положение. Мужчина нигде официально не работает, ему приходится просить помощи у родной сестры Динары Асановой — Клары. Она живет в Кыргызстане и периодически высылает деньги племяннику. Сам Анвар обитает в небольшом поселке в пригороде Санкт-Петербурга, на жизнь дополнительно зарабатывает подработками.

«Анвар сейчас почти ни с кем не общается, наиболее тесный контакт у него с тетушкой из Киргизии, которая по заветам Динары Асановой помогает ему. Когда Динара была жива, они с родной сестрой договорились, что если что-то случится, то одна из них будет помогать детям. До сих пор тетушка Клара помогает деньгами Анвару и поддерживает его, несколько лет назад она даже приезжала в Петербург, чтобы проведать своего племянника. Какое-то время Анвар жил на бывших дачах «Ленфильма», соседи подкармливали его, а потом ему пришлось переехать, потому что землю там распродали. В основном он зарабатывает на жизнь подработками: где-то крышу перекрыть, кому-то дров наколоть и так далее», — рассказал ФАН собеседник из близкого окружения семьи Асановых.

Анвар стал закрытым и отвернулся ото всех сразу после смерти матери. Динара Асанова скоропостижно скончалась 4 апреля 1985 года на 42-м году жизни. Трагедия произошла в Мурманске во время съемок фильма «Незнакомка».

«Смерть матери стала ударом для подростка: Динара снимала сына в своих фильмах, они были неразрывно связаны друг с другом», — подчеркнул собеседник агентства.

Настоящее имя сына режиссера — Владимир, но близкие и родные называли мальчика Анваром. Он родился 2 сентября 1971 года. Ему было 13 лет, когда скоропостижно скончалась его мать Динара. Осиротевшего ребенка забрали к себе родственники из Кыргызстана. Когда он вырос, то приехал к отцу, художнику Николаю Юдину, в Санкт-Петербург. Однако он оказался фактически никому не нужен. После смерти матери Анвар закрылся от окружающих и сейчас отказывается поддерживать любую связь с внешним миром.

Анвар Асанов снимался в кино с 1974 года, первая его картина — «Не болит голова у дятла». Всего в фильмографии сына режиссера Динары Асановой семь кинематографических работ, в их числе поставленная на «Ленфильме» полнометражная картина «Пацаны».