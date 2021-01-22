Бактыбек Сыдыков совершил рабочую поездку с целью ознакомления и проверки деятельности и работы международного аэропорта «Иссык-Куль»

Бишкек, "Саясат. kg". Бактыбек Сыдыков совершил рабочую поездку с целью ознакомления и проверки деятельности и работы международного аэропорта «Иссык-Куль».

Председатель Правления ОАО «МАМ» Бактыбек Сыдыков 21 января 2021 году совершил рабочую поездку с целью ознакомления и проверки деятельности и работы международного аэропорта «Иссык-Куль». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Председатель Правления провёл обход и осмотр территории аэропорта и аэровокзала.

В ходе поездки Бактыбек Сыдыков провел рабочую встречу с сотрудниками всех служб регионального аэропорта, также рассказал о запланированных проектах на ближайшее время, об улучшении условий труда работников, оснащении и обновлении техники и оборудования для полноценной деятельности аэропорта. Были затронуты вопросы ликвидации Иссык-Кульского филиала и перехода работников в ОАО «МАМ», в результате чего было повышение заработной платы от 7% до 9 %, обучение и повышение квалификации и другие.

Он отметил, что в 2021 году будет максимально уделяться внимание развитию региональных аэропортов и вопросам привлечения новых рейсов.