Бишкек, "Саясат. kg". Бактыбек Сыдыков совершил рабочую поездку с целью ознакомления и проверки деятельности и работы международного аэропорта «Иссык-Куль».
Председатель Правления ОАО «МАМ» Бактыбек Сыдыков 21 января 2021 году совершил рабочую поездку с целью ознакомления и проверки деятельности и работы международного аэропорта «Иссык-Куль». Об этом сообщила пресс-служба компании.
Председатель Правления провёл обход и осмотр территории аэропорта и аэровокзала.
В ходе поездки Бактыбек Сыдыков провел рабочую встречу с сотрудниками всех служб регионального аэропорта, также рассказал о запланированных проектах на ближайшее время, об улучшении условий труда работников, оснащении и обновлении техники и оборудования для полноценной деятельности аэропорта. Были затронуты вопросы ликвидации Иссык-Кульского филиала и перехода работников в ОАО «МАМ», в результате чего было повышение заработной платы от 7% до 9 %, обучение и повышение квалификации и другие.
Он отметил, что в 2021 году будет максимально уделяться внимание развитию региональных аэропортов и вопросам привлечения новых рейсов.
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