Минздрав разработал три варианта повышения зарплат медикам

Минздрав разработал три варианта повышения зарплат медикам.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в 2020 году все население поняло, что «медики, оказывается, нужны». «Самое главное — здоровье, нельзя на нем экономить. Базовая зарплата врача составляет 5 тысяч сомов, она не повышалась в течение десяти лет. Мы проработали вопрос повышения. Наше видение передано в правительство, Жогорку Кенеш и президенту КР. Этот вопрос в 2021 году, думаю, решится», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее он говорил, то базовый оклад будет повышен вдвое как врачам, так и медсестрам.



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