В Кыргызстане снижается рождаемость

В Кыргызстане снижается рождаемость

В 2020 году рождаемость в Кыргызстане снизилась на 9% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

За 12 месяцев прошлого года в Кыргызстане зарегистрировано 158 тыс. 174 рождений младенцев.

В 2019 году по республике было зарегистрировано – 173 тыс. 601 новорожденный.

В 2020 году на – 15 тыс. 427 регистраций меньше чем за аналогичный период 2019 года.

В 2020 году в республике зарегистрировано- 40 тыс. 1 факта смерти.

В 2019 год умерло – 33 тыс. 317 человек.

В 2020 году на – 6 тыс. 684 человека умерло больше чем в 2019 году.

СПРАВКА: Согласно действующему законодательству КР «Об актах гражданского состояния» заявление о рождении ребенка должно быть подано не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка.

Запись акта о рождении производится на основе справки о рождении ребенка установленного образца, выданная организацией здравоохранения, в которой происходили роды, либо справка о рождении, выданная врачом или другим медицинским работником, уполномоченным органом здравоохранения при родах вне медицинского учреждения, а также документов родителей ребенка, удостоверяющие их личность, свидетельство о заключении брака (документы, удостоверяющие личность матери, в случае отсутствия брака).

В случае отсутствия у родителей (родителя) паспорта государственная регистрация факта рождения ребенка осуществляется путем составления записи акта о рождении с выдачей выписки из записи акта о рождении. Данная выписка приравнивается к документу, обеспечивающему право на получение социальных и медицинских услуг до момента предоставления родителями (родителем) документов, удостоверяющих их личность. Свидетельство о рождении ребенка выдается при предоставлении родителями (родителем) документов, удостоверяющих их личность.

Источник: reporter.kg